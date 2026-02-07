Nueva cátedra universitaria proyectará el legado político de Sebastián Piñera

Una nueva instancia académica orientada al análisis del liderazgo, las políticas públicas y la gobernabilidad marcará el lanzamiento de la Cátedra Presidente Sebastián Piñera, iniciativa que busca proyectar y estudiar el legado político del exmandatario tanto en Chile como a nivel internacional.

La presentación oficial se realizará el jueves 12 de marzo a las 15:30 horas, en el Aula Magna de la Universidad del Desarrollo, actividad que contará con la presencia de presidentes en ejercicio, expresidentes y diversas autoridades de Chile y América Latina, consolidándose como un encuentro de alto nivel político y académico.

Entre los invitados internacionales figuran los expresidentes Mariano Rajoy (España), Mauricio Macri (Argentina), Iván Duque (Colombia), Juan Guaidó (Venezuela), Mario Abdo (Paraguay), Jorge Quiroga (Bolivia), Guillermo Lasso y Jamil Mahuad (Ecuador), además del exmandatario chileno Eduardo Frei, quienes participarán en reflexiones sobre la trayectoria y proyección del exjefe de Estado.

En el marco del segundo aniversario del fallecimiento de Sebastián Piñera, el Presidente electo José Antonio Kast destacó el carácter de reconocimiento que tendrá la instancia, señalando que los aniversarios permiten relevar los aspectos positivos de una figura pública y valorando el aporte realizado durante su administración.

La cátedra se proyecta como un espacio permanente de diálogo entre el mundo académico y político, enfocado en el estudio de la experiencia de gobierno, las reformas impulsadas y la influencia institucional de Sebastián Piñera en el desarrollo democrático de Chile y la región.

