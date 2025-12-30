Nueva baja en desempleo nacional y en la desocupación femenina

En 8,4% se ubicó la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre septiembre–noviembre de 2025 (SON 2025), de acuerdo con la información entregada por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

La cifra registró un ascenso de 0,2 pp. en doce meses, producto del alza de la fuerza de trabajo (1,5%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (1,2%). Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 4,0%, incididas por quienes se encontraban cesantes (2,8%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (16,2%).

En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 8,8%, decreciendo 0,3 pp. interanualmente, producto del aumento de 2,0% de la fuerza de trabajo, menor al de 2,3% registrado por las mujeres ocupadas; mientras las desocupadas se contrajeron 1,1%, incididas únicamente por las cesantes (-2,2%).

En los hombres, la tasa de desocupación fue de 8,1%, creciendo 0,6 pp. en un año. Esto a raíz del alza de 1,1% de la fuerza de trabajo, mayor a la de 0,4% registrada por los hombres ocupados. Al mismo tiempo, los desocupados aumentaron 8,8%, incididos por los cesantes (7,3%) y aquellos que buscan trabajo por primera vez (27,4%).

Además, en doce meses, la estimación del total de personas ocupadas creció 1,2%, incidida tanto por las mujeres (2,3%) como por los hombres (0,4%).

Según sector económico, la expansión de la población ocupada fue influida por servicios administrativos y de apoyo (31,0%), transporte (5,5%) e información y comunicaciones (13,6%); en tanto que, por categoría ocupacional, el alza se observó en personas asalariadas informales (6,2%) y trabajadoras por cuenta propia (1,1%).

En tanto, la tasa de ocupación informal se ubicó en 26,6%, decreciendo 0,3 pp. en doce meses. En tanto, en las mujeres y en los hombres la tasa consignó 28,4% y 25,2%, con variaciones de -0,5 pp. y -0,2 pp., respectivamente.

Según sector económico, la mayor incidencia ocurrió en servicios administrativos y de apoyo (27,6%) y la menor en industria manufacturera (-6,6%); mientras que, por categoría ocupacional, la mayor incidencia ocurrió en las personas asalariadas privadas (8,4%) y la menor en trabajadoras por cuenta propia (-4,5%).

Asimismo, la tasa de desocupación ajustada estacionalmente (que elimina los efectos de los factores exógenos estacionales de naturaleza no económica que influyen en su comportamiento coyuntural) se situó en 8,6%, aumentando 0,2 pp. con respecto al trimestre móvil anterior.

Finalmente, en la Región Metropolitana, la tasa de desocupación del trimestre septiembre – noviembre de 2025 alcanzó un 8,9%, con un alza de 0,3 pp. en doce meses. En el mismo período, la estimación del total de la población ocupada creció 1,2%, incidida principalmente, según sector económico, por servicios administrativos y de apoyo (50,7%) e información y comunicaciones (13,5%).

PURANOTICIA