“Nuestro candidato es Kast”: Magdalena Piñera profundiza en respaldo y cita post primera vuelta

Magdalena Piñera, hija del fallecido expresidente Sebastián Piñera, rompió el silencio en medio de la tensión política que atraviesa la segunda vuelta presidencial y reafirmó que su familia ya definió su apoyo a José Antonio Kast. En conversación con CNN Chile, la primogénita del exmandatario aseguró que su postura responde a la identidad histórica de su sector y a los valores que, afirma, buscan resguardar.

Consultada por la controversia generada por los dichos del diputado José Carlos Meza —quien instaló el debate sobre una eventual conmutación de penas para reos terminales, incluso en casos de delitos sexuales contra menores—, Piñera sostuvo que su posición se mantiene anclada en la línea de Chile Vamos.

“Nosotros teníamos una candidata, que era Evelyn Matthei, pero no pasó a la segunda vuelta. Hoy hay dos opciones, y yo pertenezco a un sector con principios claros: justicia social, libertad e igualdad de oportunidades. Eso representa Chile Vamos”, afirmó.

En ese sentido, explicó que el respaldo familiar se concretó inmediatamente tras la primera vuelta, cuando Kast solicitó reunirse con ellos. “Él nos pidió esa reunión. Nos fue a visitar, le entregamos el apoyo y le deseamos que le vaya bien, gane quien gane, porque lo que importa es el país”, señaló.

Más tarde, Magdalena reforzó públicamente su postura a través de un mensaje en X, donde afirmó: “No nos equivocamos, nuestro candidato hoy es José Antonio Kast”. La publicación estuvo acompañada de una fotografía junto al republicano, tomada durante una actividad deportiva asociada a los Liceos Bicentenario, una política pública impulsada por Sebastián Piñera y que —recordó— Kast se ha comprometido a fortalecer.

Con estas declaraciones, la hija del exmandatario buscó cerrar filas en torno al abanderado republicano en una semana marcada por tensiones internas y debates sobre el rumbo del sector de cara al 14 de diciembre.

PURANOTICIA