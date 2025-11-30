“Nos están matando antes del resultado”: Vidal critica mensajes que dan por cerrado el balotaje

Según Vidal, este ambiente favorable a la oposición responde a una estrategia conocida. “La derecha ya ganó. Ellos ya instalaron que ganaron”, señaló, asegurando que incluso sectores analíticos han comenzado a proyectar a la coalición oficialista como una futura oposición. A su juicio, este discurso no es nuevo: “Nos dijeron que a la segunda vuelta iban a pasar dos alemanes, así comenzó la campaña. Después nos instalaron que iban a ser mayoría absoluta en la Cámara y en el Senado. Tampoco. Y hoy día nos están matando antes del resultado”.

El exministro advirtió que esta narrativa busca, principalmente, golpear la motivación de los votantes que aún no definen su apoyo. “La estrategia es de manual: bajar el estímulo, expandir la derrota, hacer que los vacilantes se escondan. Hay mucho de eso también”, afirmó. Pese a ello, sostuvo que la contienda sigue abierta: “Creo que todavía tenemos una oportunidad; ya será el momento de hacer la crítica y la autocrítica”.

Vidal también apuntó a la actitud de la oposición, acusándola de actuar como si el nuevo gobierno ya estuviera decidido. Como ejemplo, mencionó declaraciones realizadas en un seminario por los 35 años del instituto Libertad y Desarrollo. “El señor Daza, que es vicepresidente de Argentina en la economía, le cedió públicamente el Ministerio de Hacienda al señor Quiroz. Impresionante. Pero bueno, ¿qué podemos esperar?”, cuestionó.

De cara a los últimos días de campaña, el vocero oficialista insistió en que el foco debe situarse en el electorado popular, sector clave para revertir el escenario. “En estos doce días reales de campaña que quedan, la clave es el mundo popular. Decirles lo que plantea Jara: el compromiso principal es que usted llegue a fin de mes con su pensión o su salario y no tenga que endeudarse”, subrayó.

Con un llamado a no dejarse influir por pronósticos anticipados, Vidal cerró señalando que la elección “se define en la calle, no en los titulares”.

PURANOTICIA