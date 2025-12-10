Norma "antiestallido": Partidos deberán condenar violencia como acción política

La Comisión de Gobierno del Senado retomó la tramitación del proyecto complementario del Ejecutivo a la reforma al sistema político para promover su gobernabilidad y representatividad.

Sorpresivamente, una indicación denominada “antiestallido” se aprobó de manera transversal por los cinco integrantes de la Comisión de Gobierno: su presidenta, Paulina Vodanovic (PS); Jaime Quintana (PPD); Rafael Prohens (RN); Luz Ebensperger (UDI); y Claudio Pascal (PC).

Según El Mercurio, el tenor literal de la normativa, en particular en la comisión, establece: “Del mismo modo, deberá condenar el uso, propugnación e incitación a la violencia en cualquiera de sus formas como método de acción política”, lo que tendrán que incorporar los partidos políticos en su declaración de principios.

Así, la propuesta incorpora un nuevo inciso en la letra d) del artículo 5 de la Ley de Partidos Políticos, la LOC N° 18.603. Si bien la norma pasará a tener rango legal, se hizo referencia también a lo preceptuado en la Carta Magna, en su artículo 19, al establecer que son inconstitucionales “los partidos, movimientos u otras formas de organización cuyos objetivos, actos o conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático y constitucional, procuren el establecimiento de un sistema totalitario, como asimismo aquellos que hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella como método de acción política. Corresponderá al Tribunal Constitucional declarar esta inconstitucionalidad”.

PURANOTICIA