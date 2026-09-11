Noche de violencia en tres comunas de la RM deja un muerto, dos heridos graves y una mujer hallada en un pozo séptico

Violenta fue la noche que vivieron tres comunas de la región Metropolitana, donde durante las últimas horas se reportó un homicidio consumado, dos frustrados y el hallazgo del cadáver de una mujer en un pozo séptico.

El hecho más grave ocurrió en La Pintana, donde un hombre de 24 años fue baleado por desconocidos en la intersección de calles Pablo VI con Diego Barros Arana.

La víctima fue atacada desde un vehículo, recibió un disparo y murió en el Hospital Padre Hurtado. El caso comenzó a ser investigado por la Fiscalía ECOH y la PDI.

El fiscal ECOH Rodrigo Moya declaró que "no se puede todavía descartar ninguna hipótesis y se está trabajando evidentemente con la Brigada Homicidios para los efectos de determinar a los autores".

El segundo hecho se registró en la comuna de Lo Espejo, en la población Las Palmeras, donde dos sujetos fueron atacados a disparos por desconocidos desde un vehículo.

Las víctimas se encuentran internadas en estado grave y el caso también comenzó a ser investigado por la Fiscalía ECOH con apoyo de Carabineros.

Finalmente, en la comuna de La Florida se produjo el hallazgo del cadáver de una mujer de unos 30 años en un pozo séptico al interior de un domicilio ubicado en el pasaje La Alambrada.

El fiscal ECOH Rodrigo Moya informó que "personas que se encontraban siendo fiscalizadas por personal de Carabineros, dan aviso de que al parecer existía en un domicilio una persona fallecida".

En efecto, a la revisión del lugar se encontró el cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición. La Fiscalía ECOH trabaja con la PDI para aclarar el caso.

PURANOTICIA