"No tenemos nada que ver": Claudio Bravo aclara que no fue víctima de millonario robo de zapatillas

Claudio Bravo aclaró el robo que se produjo en terrenos de su familia en la comuna de Buin, región Metropolitana.

Durante la madrugada de este jueves, un millonario atraco se registró en una parcela donde una empresa particular de transportes utilizó el espacio para dejar dos camiones con contenedores.

Los antisociales vulneraron los sellos de seguridad y sustrajeron 150 millones de pesos en zapatillas.

El exarquero manifestó al respecto que "no es nuestra casa, no es nuestro lugar, nada. De hecho no vivimos acá... El robo es a otra cosa, es a una empresa, no es a nosotros en particular. Lo que pasa es que cada cosa que está cerca nuestra nos termina rebotando".

Además, aseguró que las especies robadas no eran de su propiedad: "Me faltarían años para ponerme tantas zapatillas. Nada que ver, eso es una empresa, que son cosas que no son nuestra".

"Lo que sí genera tristeza es que ocurran robos y no solamente aquí. Yo creo que en este minuto deben estar robando en otro lado, es pan de cada día", expresó.

Nosotros estamos bien, no nos pasó absolutamente nada, no tenemos nada que ver en esto", aseguró.

Al ser consultado de si se trata de una parcela que arrienda a un tercero o pertenece a algún familiar, respondió que "es que da exactamente igual si es nuestro o no es nuestro. Lo que genera tristeza es que vivimos en un país tan bonito, tan precioso y que se esté echando a perder con estas cosas...".

"La empresa es la encargada de las zapatillas", indicó, afirmando que "yo ni loco tendría esa cantidad de zapatillas en mi casa, sería una estupidez".

Para cerrar, manifestó que "yo no vivo aquí, no trabajo en esto".

PURANOTICIA