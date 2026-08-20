"No siempre estuvieron cuidando la seguridad": Kast responde a Boric y Vallejo tras críticas a reforma

El Presidente José Antonio Kast se refirió a la reforma en materia de seguridad y descartó que el Gobierno empuje un plebiscito ante un eventual rechazo a la iniciativa legal.

Al respecto, mencionó que “nosotros tenemos que enfocarnos en lo que planteamos durante nuestra campaña. Un gobierno de emergencia. Un gobierno de emergencia en temas de seguridad, en temas económicos, en temas sociales”.

Añadió que “dentro de nuestro programa no consideramos la alternativa de realizar plebiscitos. Ello no obsta a que parlamentarios, presidentes de partido, puedan plantear distintas ideas. Nosotros siempre estamos abiertos a que haya discusión sobre distintos puntos de vista. Pero el tema del plebiscito no es algo que nosotros vayamos a impulsar como gobierno en distintas materias”.

Bajo ese contexto, remarcó que “creemos que hoy día con la representación parlamentaria que existe y con la institucionalidad que nos rige, el camino para el gobierno es plantear proyectos de ley y la resolución democrática se realiza en el Parlamento”.

Sobre los dichos del expresidente Gabriel Boric y la exministra Camila Vallejo quienes han apuntaron a que esta reforma de seguridad busca limitar las libertades, el jefe de Estado sostuvo que:

“Primero señalar que la libertad en Chile ha sido restringida por el crimen organizado, por malas políticas públicas, por la falta de decisión de autoridades por largo tiempo, por el no respaldo a las instituciones que nos cuidan, por las ofensas públicas a instituciones que nos han resguardado siempre".

Agregó que "es bueno a veces recordar la historia y ver quién apoyaba a Carabineros cuando había una situación crítica, quién apoyaba a nuestras Fuerzas Armadas cuando había una situación crítica para el país”.

“Por lo tanto, no me hago cargo de los comentarios que puedan hacer autoridades que no siempre estuvieron cuidando la seguridad de nuestros compatriotas. Lo que hemos señalado nosotros y fue un debate durante la campaña y Chile eligió, eligió una línea, eligió la seguridad, eligió el crecimiento, eligió el trabajo, eligió el progreso. La alternativa que fue apoyada por otras autoridades fue derrotada en las urnas”, complementó.

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