"No olvido su abrazo": Senadora Isabel Allende recordó la última vez que estuvo con su padre antes del bombardeo a La Moneda

La senadora socialista Isabel Allende rindió un sentido homenaje a su padre, el expresidente Salvador Allende, en el acto central realizo en La Moneda. También criticó duramente a quienes justifican el golpe de Estado

En su discurso, la parlamentaria expresó que "a 50 años del Golpe, he tratado de hacer un relato. No ha sido fácil, más bien ha sido triste y doloroso. Me tocó ser la última persona, del entorno de mi padre y entrar al Palacio a ese día junto a otras personas. Teníamos un mandato que contar lo que pasó entonces, lo que significaba la Unidad Popular y también la barbarie que comenzaba a imponerse”.

La legisladora agregó que "mi marido se encargó de mis dos hijos para que yo pudiera llegar hasta acá, sorteando muchas dificultades. Eran cerca las 9 de la mañana cuando logré entrar a Morandé 80. Mi hermana Beatriz, ‘Tati’, trabajaba en la secretaría privada con mi padre. Y aunque tenía un embarazo de siete meses, nunca dudó de estar al lado de mi padre, en la resistencia y la defensa de la democracia".

“A pesar del fuerte ataque de blindado de infantería, sabiendo que venía un bombardeo aéreo, ninguna de las dos queríamos partir. Pero no estábamos solas, el presidente tampoco. Me tocó ver un extraordinario grupo humano que lo acompañaba más allá de sus responsabilidades y que tenía decidido quedarse hasta las últimas consecuencias. Esos más de 40 hombres y mujeres que estuvieron ese día en La Moneda y en los edificios de los alrededores, actuaron con lealtad, convicción y amor al proyecto colectivo construido”, recordó.

Allende relató que "antes de exigirnos, yo diría casi implorarnos, que saliéramos junto a mi hermana Beatriz, Frida Modak y Nancy Julien, caminamos aún incrédulas por el costado de esta plaza desierta, porque ya venía el vuelo de los aviones para destruir el Palacio de Gobierno y nos pidió que denunciáramos lo que estaba ocurriendo, que fuera una lección moral para los que atentaban contra la libertad, contra la democracia, contra la vida".

“No olvido su último abrazo, su calidez, su amor infinito, su amor (…) Si bien ese negro 11 de septiembre es inseparable de su nombre, mi padre tuvo una larga trayectoria de un liderazgo muy especial. Forjó un camino pensando en las mayorías del país”, complementó la hija de Salvador Allende.

Luego, valoró el acuerdo por la democracia. "La memoria es un primer paso para llegar a la verdad, pero necesitamos mucho más para alcanzar la justicia, reparación y asegurar la no repetición de esos hechos de ese día. Por eso suscribo completamente el lema: memoria, es democracia y futuro".

Añadió que "este cruento golpe militar y civil de Chile ha intentado ser justificado por sectores que cerraron los ojos ante las violaciones de los derechos humanos; en estos últimos meses, hemos visto con dolor, con preocupación, que se promueva un revisionismo histórico, se ha intentado invertir la responsabilidad de la tragedia que vivimos en los últimos 17 años más oscuros de nuestra historia".

"El golpe de Estado fue un crimen y no hay contexto, ideología política, contingencia o razones que legitimen el despojo de la voluntad popular y la dignidad humana, del horror", agregó la senadora.

"Puede haber muchas interpretaciones de lo que significó la Unidad Popular, pero nunca más un golpe de Estado debiera ser el consenso de todas las fuerzas políticas democráticas", concluyó.

