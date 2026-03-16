"No me acuerdo": Rodrigo Rojas Vade asegura que no recuerda nada tras aparecer maniatado en la ruta 78

Detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) llegaron el pasado viernes hasta el hospital San Juan de Dios, para realizarle las primeras consultas a Rodrigo Rojas Vade, quien fue hallado amarrado de manos y pies, con golpes en la cara y con rayados políticos en los brazos en un sitio eriazo de la ruta 78, durante la madrugada del jueves 12.

Al principio, la investigación estuvo enfocada en un posible secuestro. Sin embargo, la Fiscalía ahora indaga en la posibilidad de un auto-ataque.

En su domicilio que comparte con sus padres en la comuna de Melipilla, funcionarios de la PDI encontraron al interior de una mochila amarras plásticas de color blanco, del mismo tipo que las que tenía en sus extremidades cuando fue ubicado a un costado de la ruta 78.

Además, los investigadores revisaron antecedentes médicos que daban cuenta de que las lesiones eran superficiales y la gravedad del estado de la víctima correspondía a una probable sobredosis con una droga de carácter opioide.

Luego de que el exconvencional constituyente despertara, los policías lo entrevistaron para conocer el origen de lo ocurrido, afirmando que no se acuerda de nada.

Según consigna La Tercera, lo último que recuerda el sujeto de 42 años fue que salió de su casa para comprar cigarros y que posteriormente, apareció internado en el recinto.

Pese a la insistencia de los detectives con nuevas preguntas, su respuesta fue la misma: “No me acuerdo”.

Los detectives fijaron una nueva declaración para los próximos días, esperando que presente una mejora en su recuperación y pueda recordar lo que sucedió.

Adicionalmente, los funcionarios policiales también han tomado declaración de su entorno cercano, quienes estuvieron con él antes de que saliera de su vivienda.

Entre las diligencias que aún están pendientes se encuentran pericias de laboratorio de los restos orgánicos que se hallaron en el sitio del suceso. En el auto que Rojas Vade manejaba ese día, detectives encontraron un plumón del mismo color de las frases con los que fue encontrado en sus dos antebrazos: “No + zurdos” y en el otro, “Viva Kast”.

Cabe señalar que pese a que los últimos antecedentes apuntarían a un posible autoataque, los investigadores no descartan la participación de terceros en las eventuales agresiones contra el exconvencional.

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