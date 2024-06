"No las comparto": Ministro de Justicia rechaza acusaciones de persecución política contra Jadue

El ministro de Justicia, Luis Cordero, negó que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, sea víctima de persecución política y rechazó las declaraciones al respecto de parlamentarios del Partido Comunista (PC).

En diálogo con radio Infinita, el secretario de Estado señaló que “no puede ser que estemos en esa dinámica dependiendo a quién afecte una medida o investigación judicial. No las comparto, creo que no se compadecen. Uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo. Uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con las estrategias de investigación del Ministerio Público y las resoluciones judiciales, pero asumir que esto es una guerra judicial y que hay un sesgo político me parece que hay un trecho muy grande”.

“Yo creo que hay que tener cuidado con una cosa: la primera es que, si uno no quiere que los jueces o fiscales se metan en política, uno no puede politizar a la justicia. Es como una guerra elemental, porque cuando usted hace esa invitación el efecto sistémico en el largo plazo es fatal. De eso hay muchos ejemplos, y no en América Latina. El debate de guerra judicial está muy instalado en Europa”, explicó el ministro.

Como lo ha hecho en otras ocasiones, la autoridad reiteró su defensa al sistema de enjuiciamiento y diseño institucional: “Chile tiene unos indicadores muy robustos en materia de independencia judicial y de autonomía del Ministerio Público”.

Recordó que la investigación al exalcalde fue expuesta en una audiencia pública, “el debate duró tres días, la jueza de Garantía se tomó el fin de semana y en una audiencia pública, frente a todos quienes quisieran escuchar, ella detalló los argumentos para justificar su medida cautelar. A mí me parece que esas son las fortalezas de las instituciones chilenas”.

Además, el ministro aprovechó la ocasión para cuestionar al Partido Comunista y a otros políticos por las declaraciones donde acusan persecución política. “Creo que no es correcto, creo que no le hace bien al sistema institucional, por cierto, no la comparto. Desacreditar bajo argumentos simplemente por el impacto que puede provocar en un sector político. Yo creo que no hay ningún tipo de indicio sobre ese punto, y eso vale para este caso como para los anteriores”, afirmó Cordero.

“No hay que culpar al sistema, en este caso, a las reglas en las cuales se establece la formalización, de una práctica que tiene el sistema político de ocupar la formalización como si fuera condena. Eso requiere madurez cívica y lealtad democrática”, finalizó el ministro de Justicia.

