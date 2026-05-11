No hubo "tsunami": Oposición presenta 10 indicaciones al proyecto de Reconstrucción

La bancada del Partido Socialista (PS), junto a otras fuerzas de oposición presentaron 10 indicaciones al proyecto de Reconstrucción Nacional.

En un inicio se proyectaba la presentación de un alto número de indicaciones para modificar la iniciativa, esto tras la polémica generada por los dichos del diputado Jaime Araya (IND-PPD), quien señaló que "decían que amenazábamos con inundar de indicaciones el proceso. No es una inundación, ya estamos en un tsunami, un maremoto".

Pero finalmente, cada bancada optó por acotar sus propuestas con cifras que no superan las 100 -a excepción de la DC.

A través de un comunicado, los partidos indicaron que "frente al inicio del debate de la llamada “Ley de los Súper Ricos”, proyecto misceláneo del Ejecutivo, la bancada del Partido Socialista, junto a otras fuerzas de oposición presentó 10 aspectos titulados “Crecimiento para Todos”, con énfasis en crecimiento económico, alivio inmediato a las familias, solución al endeudamiento, empleo digno y desarrollo productivo".

LOS 10 ASPECTOS

Generación efectiva de empleo: fortalecimiento del Subsidio Unificado al Empleo (SUE). Exención de contribuciones para la clase media, sin afectar ingresos municipales. Subsidio al pie para compra de vivienda y fortalecimiento del FOGAES. Levantamiento acotado y controlado del secreto bancario de grandes empresas para combatir evasión y elusión. Alivio al bolsillo: devolución del IVA de la canasta básica, servicios básicos y medicamentos al bolsillo electrónico del 60% más vulnerable. Remedio al endeudamiento de la clase media: fin de DICOM y derecho al olvido financiero. Impulso a pymes: tasa IDPC permanente de 12,5% y pago efectivo en 30 días. Creación de la Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo (AFIDE). Sala Cuna Universal. Plan de estímulo a la inversión en tecnología para pymes.

El diputado Daniel Manouchehri señaló que “el proyecto del gobierno es malo. No garantiza empleo ni desarrollo. Los expertos han advertido que aumentará el déficit fiscal, empujará más deuda y recortes sociales. Por eso desde la oposición presentamos 10 indicaciones que buscan crecimiento para todos, empleo digno y desarrollo económico.”

“De manera transversal buscamos hacernos cargo del alivio del bolsillo de las familias, el alivio inmediato –no el alivio en siete años como plantea el gobierno–, de los endeudados, que es un problema que nadie habla en nuestro país; el endeudamiento de la familia, de los trabajadores, del desarrollo económico y del empleo. Porque este proyecto que presenta el gobierno no genera empleo y lo que nosotros planteamos es una apuesta seria de crecimiento, de desarrollo, de empleo".

Por su parte, el diputado y subjefe de la bancada PS, Nelson Venegas, sostuvo: “Presidente Kast, con el mayor de los respetos, dialogue. Usted ha señalado que hay ciertos diputados que están obstruyendo el debate, pero usted está haciendo lo mismo si continúa con la suma urgencia de este proyecto. Esto no solo lo dice la oposición, lo dice hasta gente de la propia derecha. Necesitamos un buen proyecto para Chile y un buen proyecto requiere de un amplio consenso. Por tanto, tome con racionalidad lo que está haciendo, dialogue, no acuse a otros de obstrucción si usted está haciendo lo mismo.

Agregó que "este es el momento de sacar un buen proyecto para Chile. Si usted hace eso, va a tener una oposición totalmente constructiva; sin embargo, si no lo hace, lo único que va a terminar haciendo es polarizar más este país, y eso no corresponde a los presidentes de Chile”.

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