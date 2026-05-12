"No hay riesgo de muerte": Ministra de Salud desmiente recortes tras protesta de alcaldes con ataúd en La Moneda

Llevando consigo un ataúd hasta el frontis de La Moneda, un grupo de alcaldes de oposición concretó este lunes una protesta para manifestar su repudio frente a eventuales recortes en la salud pública. Ante esta acción, en la que se entregó una carta formal, la ministra de Salud, May Chomali, salió al paso de los cuestionamientos.

Durante una entrevista concedida a Radio Infinita, la secretaria de Estado negó tajantemente que existan iniciativas sanitarias a punto de ser clausuradas. "Lo que puede haber es reestructuración, modificaciones, mejorías de la eficiencia, pero no hay riesgo de muerte", aseguró la autoridad.

Abordando directamente la forma en que los ediles decidieron manifestarse, la máxima autoridad sanitaria fue enfática al declarar que "la puesta en escena que tuvieron los alcaldes no tiene ninguna justificación. Hemos sido muy claros, desde el día uno, que el reforzamiento de la atención primaria, la mejoría de la resolutividad de la atención primaria es uno de los ejes de este ministerio".

El documento entregado este lunes por los líderes municipales contiene exigencias precisas, destacando la petición de inyectar mayores fondos a los planes de la Atención Primaria de Salud (APS). De igual manera, el texto demanda que se transparente y actualice la fórmula con la que se calcula el per cápita, así como la estructura de financiamiento de toda la red de APS.

En la misma línea, los jefes comunales instaron al Ejecutivo a frenar cualquier disminución en iniciativas específicas, tales como los Programas de Reforzamiento de la Atención Primaria de Salud (PRAPS). A esto sumaron la necesidad de potenciar la capacidad de operación de la APS y someter a revisión las políticas vinculadas a la universalización de la salud.

Explicando el propósito de la movilización, Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal, precisó que el objetivo central es lograr que "no se desfinancie el área de salud, que no se descontinúen los programas que ahora se están evaluando descontinuar que son más de 20 programas".

Desde otra vereda, Matías Toledo, alcalde de Puente Alto, profundizó en el impacto local de estas medidas, argumentando que "se les está cargando mucho la mata, a las municipalidades, que somos la primera puerta con el ciudadano de pie. Actualmente la crisis la están pagando los más vulnerables. ¿Y cómo la están pagando los más vulnerables? Cuando se recortan programas, como el programa Más Adultos Mayores, cuando se recortan los programas de salud mental, cuando anuncian, por ejemplo, una rebaja del 3% y nos dejan a todos expectantes".

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