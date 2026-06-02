La Moneda homenajeó al doctor Fernando Monckeberg a días de cumplir 100 años y anunció premio nacional en su honor

La Moneda rindió homenaje este martes al médico y científico Fernando Monckeberg, una de las figuras más influyentes de la salud pública chilena.

La ceremonia fue encabezada por el Presidente José Antonio Kast junto a autoridades de Gobierno, representantes del mundo académico e invitados especiales.

En la ocasión, el Ministerio de Salud anunció la creación del Premio Doctor Fernando Monckeberg, destinado a reconocer iniciativas destacadas en nutrición infantil y prevención de la malnutrición.

Monckeberg fue ampliamente reconocido por su aporte en la lucha contra la desnutrición infantil, problema que afectó gravemente a Chile durante gran parte del siglo pasado.

Entre sus principales legados destacó la creación de la Corporación para la Nutrición Infantil, conocida como Conin, institución que impulsó una red de centros de recuperación nutricional en todo el país.

También fue fundador del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile, más conocido como INTA.

Sus investigaciones demostraron el impacto irreversible que puede tener la desnutrición en el desarrollo cognitivo durante los primeros años de vida.

Estos hallazgos contribuyeron al diseño de políticas públicas y programas alimentarios que ayudaron a reducir significativamente la mortalidad infantil en Chile.

Por su trayectoria, Fernando Monckeberg recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas y el Premio Nacional de Medicina.

El homenaje se realizó en reconocimiento a una vida dedicada a la investigación, la salud pública y el combate contra la desnutrición infantil en nuestro país.

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