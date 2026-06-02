Ministra de Ciencia descarta despidos masivos y defiende suspensión de becas en el extranjero

La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, asistió durante la tarde de este lunes 1 de junio hasta la comisión sectorial de la Cámara de Diputados, con el objetivo de abordar los polémicos recortes presupuestarios y eventuales despidos en su cartera.

Sobre esto último, la ministra aseveró que "no hay planes de desvinculación masiva, nunca los ha habido", agregando que "el ministerio tiene aproximadamente 130 personas activas, incluyendo seremías. En la administración central habrá 75 u 80. Entonces, una desvinculación de 48 nos dejaría sin personas".

Acerca de la salida del subsecretario Rafael Araos, quien afirmó que recibió instrucciones para las desvinculaciones, Lincolao reiteró que fue una decisión adoptada "entre las dos partes" y que "le deseamos lo mejor en su carrera. Ese tema está superado".

En cuanto al ajuste de presupuesto, Lincolao indicó que se trata del 3% solicitado por el Ministerio de Hacienda a todas las carteras, y confirmó que presentó una propuesta a la Dirección de Presupuestos.

Su propuesta considera la suspensión de la asignación de becas de magíster y de posdoctorados al extranjero para este año.

"Nos llamó la atención que no hay una medida de movilidad socioeconómica en este programa. Entonces, no se puede establecer si este tipo de beca puede ayudar a una persona o a su familia a tener este beneficio", explicó.

También expuso que "se han dado más de 12 mil becas, pero más de mil personas han tomado más de una beca y hay casos de personas con tres programas. Y ese no es el objetivo. El objetivo es que la persona vaya, estudie y vuelva y retorne el beneficio al país".

"Tenemos personas que entraron el 2008 a la beca y aún no hay retorno de esa inversión para el país: son 18 años. Hay que evaluar si como se está haciendo la beca es la mejor manera", recalcó la ministra.

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