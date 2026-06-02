Ministro de Seguridad pide la renuncia a dos subsecretarios a semanas de asumir el cargo

Martín Arrau removió a Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana en una decisión respaldada por el Presidente José Antonio Kast para fortalecer la agenda de seguridad del Gobierno.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, pidió la renuncia a dos subsecretarios de su cartera, en el marco de una decisión que evaluaba hace días.
Así se notificó la salida de Andrés Jouannet desde la Subsecretaría de Seguridad, y de Ana Victoria Quintana, desde la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Según consigna el diario La Tercera, el Presidente José Antonio Kast autorizó a Arrau a tomar sus propias definiciones para sacar adelante su agenda de trabajo.
La decisión se dio a conocer en la antesala de su visita al Senado donde, en sesión especial, se analizará el estado de seguridad de nuestro país, instancia donde el ministro expondrá sobre sus planes y el diagnóstico de la situación.
La sesión fue programada previo al ajuste ministerial del 19 de mayo y se esperaba que asistiera Trinidad Steinert. Sin embargo, el Presidente José Antonio Kast la removió del cargo de ministra y nombró al entonces titular de la cartera de Obras Públicas.
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