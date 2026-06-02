Ministro de Seguridad pide la renuncia a dos subsecretarios a semanas de asumir el cargo

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, pidió la renuncia a dos subsecretarios de su cartera, en el marco de una decisión que evaluaba hace días.

Así se notificó la salida de Andrés Jouannet desde la Subsecretaría de Seguridad, y de Ana Victoria Quintana, desde la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Según consigna el diario La Tercera, el Presidente José Antonio Kast autorizó a Arrau a tomar sus propias definiciones para sacar adelante su agenda de trabajo.

La decisión se dio a conocer en la antesala de su visita al Senado donde, en sesión especial, se analizará el estado de seguridad de nuestro país, instancia donde el ministro expondrá sobre sus planes y el diagnóstico de la situación.

La sesión fue programada previo al ajuste ministerial del 19 de mayo y se esperaba que asistiera Trinidad Steinert. Sin embargo, el Presidente José Antonio Kast la removió del cargo de ministra y nombró al entonces titular de la cartera de Obras Públicas.

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