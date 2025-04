"No fue una fotografía autorizada": Vodanovic aborda imagen de campaña junto a Bachelet que luego fue eliminada

La candidata presidencial del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se refirió a la fotografía de campaña que fue publicada en las redes sociales de la colectividad junto a Michelle Bachelet y que posteriormente fue borrada.

"Hay decisiones que no pasan, en este caso por mí, no fue una fotografía autorizada, yo cuando me di cuenta pedí que la sacaran y no creo que sea más polémica que aquello", aseguró la senadora.

La imagen, compartida en las redes sociales del partido, así como en la cuenta personal de la candidata y en las de otras autoridades de la colectividad, en la que se leía "Paulina Vodanovic Presidenta", acompañada por la imagen de Bachelet al fondo, fue posteriormente eliminada, pues la exmandataria no ha manifestado su apoyo a ninguna candidatura de cara a las primarias.

La legisladora también fue consultada acerca de si ha pensado renunciar por marcar tan poco en las encuestas a lo que respondió visiblemente molesta: "¿Usted le pregunta eso a todos los candidatos? ¿Le han preguntado al resto de los candidatos? Le acabo de decir que yo soy candidata, proclamada por la unanimidad del comité central de mi partido, donde son más de 100 dirigentes, por lo tanto, mientras aquella decisión siga firme, yo sigo siendo candidata".

Finalmente, concluyó haciendo un llamado a cambiar el foco de las preguntas: "No es una decisión personal ni ser candidata ni dejar de serlo y de verdad espero que esta pregunta, que es reiterativa día a día, cambiemos la pregunta y hagamos algún aporte a la gente con las propuestas, con otro tipo de cosas".

