“No están trabajando”: familia de desaparecido en Renca arremete contra el Servicio Medico Legal

A más de dos días de la explosión registrada en la comuna de Renca, que dejó cuatro personas fallecidas, la familia de Andrés Arroyo Montecinos —el último desaparecido tras la tragedia— manifestó duras críticas contra el Servicio Médico Legal (SML), acusando demoras en los peritajes y falta de personal durante el fin de semana.

En un inicio, tres hombres fueron reportados como desaparecidos: Nicolás Hernán Soto Fuentes, Fabián Carvallo Peña y Andrés Arroyo Montecinos. Durante esta jornada, las familias de Soto y Carvallo confirmaron que sus cuerpos fueron identificados y entregados por el SML, mientras que el caso de Arroyo continúa pendiente de confirmación oficial.

El joven de 29 años se dirigía a su trabajo cuando ocurrió la explosión. Según relataron sus cercanos, lograron identificar su camioneta completamente destruida en el lugar del siniestro, lo que aumentó la angustia ante la falta de información certera sobre su paradero.

La familia aseguró haber recibido antecedentes contradictorios entre el SML y Carabineros de Chile, situación que profundizó la incertidumbre en medio del proceso de identificación.

En conversación con Canal 13 (T13), el hermano de Andrés expresó el dolor que atraviesan y cuestionó la operatividad del organismo forense. “Es un dolor gigante, algo que nunca se va a olvidar… acá la única respuesta que dieron es que no hay nadie en laboratorio los sábados y domingos, no hay nadie de emergencia”, sostuvo.

El familiar agregó que recién el lunes conocerán los plazos estimados para los resultados periciales. “Recién hicieron el trámite para saber si hay una respuesta el lunes para saber cuánto se iban a demorar en tener la investigación de mi hermano”, afirmó.

Asimismo, insistió en la urgencia de contar con una respuesta definitiva para poder despedirlo. “Lo que necesito es llevarme a mi hermano, porque el trauma es que no puedo llevármelo, y me lo quiero llevar ahora para poder darle un descanso digno como se merece”, declaró.

Mientras la investigación continúa y las diligencias siguen en curso, la familia de Andrés Arroyo permanece a la espera de los resultados oficiales que permitan cerrar un proceso marcado por la incertidumbre, el dolor y las críticas a la gestión institucional tras la tragedia en Renca.

