"No es un privilegio": Desbordes responde a críticas por tomarse vacaciones a sólo un mes de haber asumido la Alcaldía de Santiago

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, respondió a la críticas recibidas por haberse tomado vacaciones a un mes de haber asumido su cargo.

El jefe comunal aclaró que “lo primero es descartar que sea un privilegio”, para luego explicar que cualquier funcionario, ya sea auxiliar, jefe o subsecretario, “que haya trabajado un año en la administración pública tiene derecho a feriado inmediatamente al ingresar a otra repartición”.

Al respecto, detalló que “tomé cinco días exactos porque vamos a estar en terreno al 100%. Es el aniversario de la comuna, y vamos a estar desplegados con los vecinos. Ya estamos coordinándonos para visitar, ojalá, todos los barrios de la comuna, participar en reuniones con las juntas de vecinos y con las organizaciones”.

En ese sentido comentó que varios concejales también van a tomar descansos, lo que está dentro de sus facultades. señalando que "no voy a hacer críticas como esas porque no me parecen correctas”.

Por último, manifestó que "no es un privilegio del alcalde. No es algo extraño. No hay abuso de la ley ni nada similar. Todo lo contrario”.

PURANOTICIA