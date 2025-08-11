"No es algo que a mí me preocupe": Presidente de Evópoli desdramatiza descuelgues de Chile Vamos en campaña de Matthei

El presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, le bajó el perfil a que integrantes de Chile Vamos, como el senador Alejandro Kusanovic (RN) o el expresidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, dejen de apoyar a Evelyn Matthei para hacerlo por José Antonio Kast.

“Que hayan algunas personas que tomen distancia de ese proyecto y por distintos motivos quieran apoyar a otra persona no es algo que a mí me preocupe”, sostuvo en diálogo con radio Duna y dijo sentirse “muy orgulloso” del proyecto de gobierno que se está trabajando con Matthei.

“El grueso de este proyecto es que tiene en la base el ., y estamos todos en eso, especialmente en las dirigencias de Chile Vamos y estamos todos alineados con Evelyn Matthei”, aseguró.

Aunque reconoció que “siempre es un ámbito de atención el estar revisando quién se está desalineando del resto de los partidos, pero yo además representando un partido liberal, creo justamente en la libertad de las personas”.

“Alguien que piensa distinto y quiere salir de este proyecto político, problema de él. En mi opinión no le va a ir bien y tampoco le hace bien a Chile salir del proyecto”, indicó.

En el caso que Matthei no pase a segunda vuelta, el timonel de Evópoli no descartó que la coalición apoye al candidato José Antonio Kast. “Podría ser”, sostuvo.

No obstante, precisó que desde su sector están “trabajando con mucha energía para que sea Evelyn Matthei quien pase segunda vuelta”. En ese sentido descartó tajantemente apoyar a la candidata del oficialismo Jeannette Jara.

“En el caso de no estar ella (Matthei) en segunda vuelta y que estuviera además la candidata de la continuidad de este gobierno, la candidata del oficialismo, eso para nosotros es una línea importante que no estamos dispuestos a cruzar (…) nosotros no votaríamos por la candidata del oficialismo”, aseguró.

