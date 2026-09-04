Niño y adulto resultan heridos a bala tras quedar en medio de tiroteo en Lo Espejo

Un adulto de 50 años y un niño de 12 resultaron heridos a bala tras quedar en medio de un tiroteo en el barrio chino de la comuna de Lo Espejo.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la Av. Américo Vespucio con calle Pedro Lira, donde las víctimas fueron alcanzadas por los disparos.

Ambas fueron trasladas a centros hospitalarios con heridas en las piernas, donde quedaron internadas fuera de riesgo vital, mientras Carabineros indaga lo ocurrido.

El teniente Brandon Viñuela señaló que "hubo dos lesionados por impactos balístico, en el sector Barrio Chino: un menor de 12 años y un adulto de 50".

"Esto ocurrió mientras ellos transitaban por la vía pública, y por antecedentes preliminares sería un intercambio entre bandas rivales", añadió.

"Ambos recibieron la misma lesión, en la pierna derecha, por lo que entendemos no comprometió la parte ósea de la pierna y estarían estables, sin riesgo vital", recalcó

Finalmente, indicó que "el menor está siendo atendido en el Hospital Exequiel Fernández y el adulto en el Hospital Barros Luco".

PURANOTICIA