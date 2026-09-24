Ministro Arrau aclara polémica por dichos sobre asistencia al Congreso y asegura que "seguiremos yendo todo lo que sea necesario"

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se refirió a la polémica que se produjo luego de que admitiera que "yo por mí, no iría al Congreso".

Desde la comuna de Victoria, en la región de La Araucanía, la autoridad abordó lo dicho durante un conversatorio de Icare, donde sostuvo que “yo por mí, no iría al Congreso, porque creo que la gestión es tremendamente más importante, pero hay leyes que son obligatorias de sacarlas”.

Consultado sobre estas declaraciones, el secretario de Estado explicó que “yo me he referido siempre en el marco de una tremenda valoración y respeto por la labor fundamental que realiza el Congreso. Yo a diario agradezco cada proyecto de ley que se aprueba, agradezco la recepción que tengo en cada comisión. Yo paso uno, dos o a veces tres días a la semana en diferentes comisiones en Valparaíso, y lo que yo he dicho es que este ministerio exige una labor ejecutiva y de gestión enorme”.

Añadió que "por supuesto que seguiremos yendo al Congreso todo lo que sea necesario en nuestro deber, en nuestro rol. Seguiremos trabajando con parlamentarios”.

Además, remarcó que "yo siempre he relevado el rol del Congreso. Ustedes pueden ver que yo agradezco constantemente cada vez que una de las leyes (es aprobada)”.

Respecto a si sus dichos pudieron deberse a la forma y no al fondo de su planteamiento, Arrau respondió que no sabía “qué comentario hacer sobre esa frase que, totalmente fuera de contexto, se lee de la manera que se ha leído”.

En ese contexto, invitó a revisar la entrevista completa para conocer el contexto de sus declaraciones.

Finalmente, expresó que “agradezco el rol de los parlamentarios, siempre, y del Congreso, y seguiremos yendo todas las veces que sea necesario, pero sin duda yo tengo también que poner mucho foco en la agenda en esto, estar en terreno, en la gestión, y es donde el Ministerio de Seguridad, miembro del Ejecutivo, debe estar realizando su rol primordial”.

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