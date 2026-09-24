Insólita inversión del Minvu en medio de recortes fiscales: $5.900 millones para construir iglesias y centros comunitarios de culto

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) financiará por primera vez la construcción de Centros Comunitarios de Culto a través del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS27). La medida considera una inversión de 143.800 UF —alrededor de $5.900 millones— para la ejecución de 22 proyectos de equipamiento comunitario a nivel nacional.

Esta nueva línea de financiamiento representa aproximadamente el 1,3% de los recursos comprometidos en el programa DS27, el cual contempla un presupuesto global superior a los 10,7 millones de UF para financiar 169 proyectos y 68 mil subsidios.

INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA

De acuerdo con la información entregada por el Minvu, la infraestructura de estos recintos no estará limitada exclusivamente al ámbito religioso. Los proyectos deberán contar con áreas destinadas al culto y a la reflexión, además de recintos habilitados para talleres, capacitaciones, reuniones y diversas actividades abiertas a los vecinos. De igual manera, se exigirá la inclusión de espacios exteriores para iniciativas culturales y recreativas, junto a dependencias de servicio como cocina, oficinas, bodegas y baños.

El proceso de postulación requirió que las organizaciones vecinales y Entidades Patrocinantes presentaran sus proyectos ante el organismo hasta el pasado 17 de septiembre, asegurando el cumplimiento de todos los requisitos establecidos para acceder a los fondos.

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