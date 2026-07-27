Niña de 7 años fue apuñalada por otra estudiante al interior del baño de una escuela de La Granja

Un grave hecho de violencia escolar se registró este lunes en dependencias de la Escuela Básica Islas de Chile, en la comuna de La Granja, región Metropolitana.

Una niña de nacionalidad dominica, de 7 años, fue atacada con un arma blanca al interior del recinto, presuntamente por otra estudiante de 13 años de octavo básico.

La madre de la víctima señaló que la menor de edad recibió al menos 9 puñaladas "profundas" en el baño.

La mujer afirmó que su hija se encuentra en el Hospital Padre Hurtado y que "por el momento está estable y bajo anestesia por el dolor".

"Yo quiero saber quién la agredió, quiero justicia; si no hacen justicia, yo voy a acudir como madre que soy. De la dirección (del colegio) me dicen que no pueden decirme nada", declaró en conversación con Canal 13.

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Y a través de un comunicado, la Escuela Básica Islas de Chile confirmó lo ocurrido, calificándolo como “una situación grave de violencia hacia un estudiante”.

De acuerdo a lo que informaron, la situación fue contenido “de manera inmediata por funcionarios de la escuela, priorizándose en todo momento la protección y el bienestar de quienes se vieron involucrados”.

Bajo ese contexto, aseguraron que se otrogó atención y contención, se activó el Seguro Escolar y “se efectuó el acompañamiento al centro asistencial correspondiente para la evaluación de salud respectiva”.

También dieron cuenta de la activación del protocolo institucional de actuación frente a situaciones de violencia escolar y recalcaron que han “adoptado todas las medidas de protección, resguardo, comunicación y seguimiento que resultan exigibles conforme a la normativa vigente y al Reglamento Interno de Convivencia Escolar”.

Finalmente, indicaron que “como comunidad educativa, rechazamos categóricamente toda forma de violencia y reafirmamos nuestro compromiso con una convivencia respetuosa, segura y protectora para todos nuestros estudiantes”.

PURANOTICIA