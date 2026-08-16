Gael Yeomans gana preliminarmente elección interna y se encamina a presidir el Frente Amplio

Un cambio en la conducción del Frente Amplio comienza a tomar forma tras las elecciones internas de la colectividad. La lista encabezada por la diputada Gael Yeomans se impuso preliminarmente con el 54,71% de los votos, resultado que, de ser ratificado, la convertirá en la próxima presidenta del partido.

Según el cómputo preliminar de la elección de la Directiva Nacional, la opción “Unidad para Avanzar: Defendamos Chile con Firmeza” consiguió 5.667 preferencias.

En segundo lugar quedó “Frente Amplio para Chile”, sector encabezado por la actual presidenta de la colectividad, Constanza Martínez, que alcanzó 4.353 votos, correspondientes al 42,03%.

Si el Tribunal Supremo del partido confirma estos resultados, Yeomans asumirá la presidencia del Frente Amplio durante los próximos dos años, mientras Martínez pasará a desempeñarse como secretaria general de la nueva directiva.

La elección contó con la participación de 10.358 personas, lo que representa el 18,45% del padrón habilitado. A ello se sumaron 291 votos blancos, equivalentes al 2,81%, y 47 sufragios nulos, correspondientes al 0,45%.

El proceso estuvo marcado por la competencia entre los sectores representados por ambas dirigentes, quienes durante la primera jornada de votación coincidieron en la necesidad de fortalecer la participación interna y realizar una revisión de las últimas derrotas electorales de la izquierda.

Tras emitir su voto, Yeomans valoró que la colectividad llegara a una elección con alternativas para definir su nueva conducción, calificando esa competencia como “un triunfo” para el Frente Amplio.

La diputada también planteó los desafíos que, a su juicio, deberá enfrentar la colectividad durante esta nueva etapa, entre ellos construir “una alternativa frente al gobierno de José Antonio Kast” y también “una alternativa de futuro”.

Martínez, en tanto, había destacado el proceso de unificación que ha experimentado el Frente Amplio y la importancia que tendría la elección para definir la estrategia política de los próximos años.

La actual timonel señaló que los comicios determinarían “el rumbo que tenga nuestro partido en los próximos dos años”, en un escenario político en el que, sostuvo, “la ultraderecha avanza”.

Por ahora, el triunfo de la lista encabezada por Yeomans tiene carácter preliminar. La colectividad deberá esperar la ratificación de los resultados por parte de su Tribunal Supremo antes de oficializar a la nueva conducción del Frente Amplio.

PURANOTICIA