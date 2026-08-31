Niña de 5 años recibe disparo en medio de balacera mientras se encontraba en una plaza en Cerro Navia

Una niña de cinco años que se encontraba en una plaza resultó herida por un disparo, tras una balacera en plena vía pública en la comuna de Cerro Navia, región Metropolitana.

Según información policial, antisociales realizaron disparos en calle Mar Caspio, uno de los cuales impactó a la menor de edad en una de sus piernas.

La afectada fue trasladada por sus familiares hasta el Hospital Félix Bulnes, donde será sometida a una cirugía para remover la bala, que quedó alojada en su extremidad.

El capitán Nicholas Wladdimiro, de la 45 comisaría Cerro Navia de Carabineros, indicó que, en la balacera estaría involucrado un automóvil, que tras los disparos “habría huido del lugar y chocado con una barrera de contención”.

Añadió que "no se ha podido corroborar si se genera un enfrentamiento o solamente vendrían desde un lugar los disparos".

Finalmente, informó que al momento del incidente, la menor “se encontraba con su madre” y que “se pudo descartar que se encuentre en algún riesgo vital”.

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