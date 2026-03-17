Nicolás Zepeda: "Soy inocente, no maté a Narumi y estoy luchando para demostrarlo"

"Soy inocente, no maté a Narumi y estoy luchando para demostrarlo", señaló el chileno Nicolás Zepeda (35) en perfecto francés, al inicio del tercer juicio en su contra por el homicidio de la joven japonesa Narumi Kurosaki, ocurrido en 2016 en Besanzón.

La declaración fue recogida por el diario Le Monde en el Tribunal de lo Criminal del Ródano, en Lyon, consignando también que pocos casos penales presentan tantos cargos como los que enfrenta el acusado, que sigue en prisión pese al nuevo juicio.

Este nuevo juicio contra Zepeda, que duraría hasta el 3 de abril, se decretó luego que la Corte de Casación -máxima instancia judicial francesa- anulara en febrero de 2025 la condena de 28 años de prisión dictada en diciembre de 2023 por un tribunal de Vesoul.

La pena anulada coincidía con la impuesta en primera instancia un año antes. La Corte aclaró que su decisión “no implicaba la puesta en libertad del connacional”.

Aunque el cuerpo de Kurosaki nunca fue hallado, la justicia francesa consideró en ambas instancias anteriores que Zepeda la asesinó en la residencia universitaria donde vivía la joven japonesa de 21 años.

Según la acusación, el chileno habría viajado desde Chile a Francia dos meses después de terminar la relación, con el objetivo de reconquistarla o, en caso contrario, matarla. El acusado niega haberla asesinado y permanece en prisión preventiva desde su extradición en julio de 2020.

La anulación de la condena se fundamentó en una irregularidad procesal: durante el juicio, un investigador presentó documentos PowerPoint sobre sus pesquisas sin haberlos comunicado previamente a la defensa.

Según la Corte de Casación, este funcionario “realizó de facto, y por iniciativa propia, nuevos actos de investigación”, lo que vulneró el debido proceso. La Corte no se pronunció sobre el fondo del caso.

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