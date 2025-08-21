Nicolás Grau es el nuevo Ministro de Hacienda tras la sorpresiva renuncia de Mario Marcel

Nicolás Grau (Frente Amplio) asumió como ministro de Hacienda luego de la sorpresiva renuncia de Mario Marcel, que derivó en un cambio de gabinete por parte del Ejecutivo.

El ahora extitular de Economía es Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile y doctor en Economía por la Universidad de Pennsylvania.

Entre los principales logros legislativos que ha tenido este año, destaca la aprobación de la ley de permisos sectoriales que busca destrabar la inversión, y la nueva ley de fraccionamiento (ley de pesca).

Los desafíos que deberá enfrentar como ministro de Hacienda es la elaboración del Presupuesto 2026, además de tramitar la reforma tributaria de las pymes y el nuevo mecanismo de financiamiento de la educación superior.

PURANOTICIA