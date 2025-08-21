Nicolás Grau adelanta que el principal desafío durante su gestión como ministro de Hacienda será "la responsabilidad fiscal"

Tras la renuncia voluntaria de Mario Marcel, Nicolás Grau asumió como nuevo ministro de Hacienda y delineó los principales desafíos que enfrentará en el tramo final del Gobierno de Gabriel Boric.

En su primera declaración pública, el secretario de Estado se mostró “muy honrado” por la designación y reafirmó su compromiso con la estabilidad fiscal.

“La responsabilidad fiscal es nuestro compromiso profundo”, afirmó, destacando los avances del Ejecutivo en contención del gasto y fortalecimiento institucional. Valoró especialmente la gestión de Mario Marcel, a quien agradeció por su liderazgo y por haber “ejecutado de muy buena manera” las directrices presidenciales en materia económica.

Además del equilibrio fiscal, Grau subrayó la necesidad de impulsar el empleo, con énfasis en sectores vulnerables como mujeres y jóvenes, muy en sintonía con lo que expuso, también en rueda de prensa, Álvaro García, nuevo titular de Economía. “Nuestra economía puede más: puede generar empleo de calidad y reducir el desempleo en sectores clave”, señaló.

El nuevo ministro anunció que continuará las gestiones interministeriales junto a Álvaro García (Economía) y Giorgio Boccardo (Trabajo), con el objetivo de fortalecer la articulación público-privada. “Vamos a trabajar con grandes empresarios, pymes y trabajadores para mejorar las cifras de crecimiento y traducirlas en empleo”, sostuvo.

También se refirió al contexto en que asume el cargo: la inminente discusión del Presupuesto 2026 -el último del actual Gobierno- y las dudas sobre el cumplimiento de la meta de déficit fiscal. Recordó que en 2022 y 2023 se logró cumplir la meta, y atribuyó el incumplimiento de 2024 a una sobreestimación de ingresos heredada de reformas previas. “No haber cumplido una vez no es razón para no hacer el mayor esfuerzo por cumplirla nuevamente”, finalizó.

