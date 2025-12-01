Ni "facho" ni "comunacho": Partido de la Gente llama a votar nulo o blanco tras consulta

El Partido de la Gente (PDG) anunció que su postura oficial para la segunda vuelta presidencial será el voto blanco o nulo. de acuerdo a los resultados de la consulta online efectuada este domingo a sus militantes.

Según los resultados a nivel nacional, Jeannette Jara recibió el 2% de las preferencias; José Antonio Kast el 20% de respaldo; mientras que el voto nulo/blanco -que también fue una opción- obtuvo el 78% de apoyo de los militantes.

"De acuerdo con esta votación, y respetando plenamente la voz de nuestros militantes, el PDG adopta como posición oficial para la segunda vuelta la opción Nulo o Blanco", señaló el partido en un comunicado de su directiva nacional.

"Este resultado refleja el descontento legítimo de nuestras bases con las alternativas que estarán en el próximo balotaje", añadió.

En primera vuelta, el candidato de la colectividad, Franco Parisi, logró 2.552.649 votos (19,71%), quedando en tercer lugar.

"El PDG sigue firme, trabajando con humildad y convicción, a pesar de haber sido excluidos de distintos espacios y ninguneados por las encuestas, volvimos a consolidarnos como la tercera fuerza política del país. Este camino continúa, junto a la gente y para la gente", concluyó el comunicado de la directiva.

En tanto, Rodrigo Vattuone, presidente de la tienda, señaló que "realizamos nuestra democracia digital en las 16 regiones del país y también recibimos votos de militantes en el extranjero. Fue un acto democrático dirigido por los presidentes regionales de sus respectivas zonas, desde Arica y Parinacota hasta Magallanes".

