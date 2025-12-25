Navidad en Santiago podría ser la segunda más calurosa de la última década

La celebración de Navidad en la región Metropolitana estará marcada por temperaturas inusualmente altas, posicionándose como una de las más calurosas de la última década. De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), existe además una alta probabilidad de que el año 2025 finalice bajo un escenario de ola de calor climatológica.

Para este jueves 25 de diciembre, se espera que los termómetros alcancen los 34°C en Santiago, una cifra que la convertiría en la segunda Navidad más cálida de los últimos 10 años. El registro más extremo se produjo en 2023, cuando la temperatura llegó a los 35,7°C.

Al respecto, el meteorólogo Arnaldo Zúñiga explicó que "entonces, de los últimos 10 años, esta es la segunda. Se localiza dentro de la segunda más cálida del día 25". En cuanto a la evolución del clima durante los días posteriores, el especialista advirtió que "viene una alza térmica importante que comienza a partir del lunes".

Según detalló, "yo creo que el día lunes la temperatura va a estar superando los 32°C", superando el umbral que define una ola de calor, fijado en 32,8°C a partir del 29 de diciembre. En ese contexto, señaló que "como el día lunes ya comienza esta alza térmica nuevamente, que yo creo que es bastante importante, podríamos estar convirtiéndonos en la primera ola de calor, hacia el fin de este año, porque las temperaturas, si bien no están similares, podrían estar superiores a los 33°C".

Zúñiga agregó que "30 y 31 van a ser los días más cálidos de esta edición", precisando que "al momento, porque como hay nubes costeras muchas veces nos bajan las temperaturas, pero al momento, creo que vamos a estar en torno a los 34 o 35°C fácilmente. Entonces, se nos va a terminar este año con altas temperaturas". Finalmente, recalcó que "del 29 en adelante hay una alta probabilidad de que ya estemos enfrentando la primera ola de calor climatológica, con temperaturas sobre los 33 a 34°C".

Incendios forestales

El escenario de altas temperaturas también genera preocupación en otras regiones del país. En zonas como el Maule, donde en los últimos días se han registrado incendios forestales, las condiciones climáticas podrían agravar la situación.

En ese sentido, el meteorólogo advirtió que "esta probabilidad se va a incrementar a partir del domingo en adelante, sobre todo en la región del Maule hasta el Biobío, donde esta probable ola de calor, que estaba hablando para el fin de año, incluso va a ser más fuerte en esas zonas". Además, añadió que "a partir del lunes en adelante, vamos a tener temperaturas más altas de las que hemos estado viendo esta Navidad. Entonces, ahí también va a aumentar, se va a potenciar la propagación de los incendios".

PURANOTICIA