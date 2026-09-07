Natalia Duco regresa al Gobierno a menos de un mes de dejar el Ministerio del Deporte: se incorpora al "segundo piso" de La Moneda

Natalia Duco vuelve a La Moneda 24 días después de dejar el Ministerio del Deporte, en medio de la polémica por el uso irregular de un vehículo fiscal.

La exautoridad tendrá un nuevo rol dentro del Gobierno de José Antonio Kast, al incorporarse al equipo de asesores presidenciales.

Duco asumirá funciones de asesoría en el "segundo piso" de La Moneda en materias deportivas y temas sectoriales.

Y el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, defendió a la incorporación de la exministra del Deporte al equipo de asesores.

"Para nadie en nuestro país es motivo de duda la gran importancia que Natalia Duco ha tenido para el deporte nacional", señaló.

Añadió que "sin perjuicio de que las salidas como ministra de Estado fueron explicadas por el mismo Presidente de la República en su momento, ello no obsta a que tal cual como lo dijo la exministra, ella va a estar siempre disponible a trabajar por Chile, por los chilenos y por el deporte en nuestro país".

"El Gobierno valora que en este caso una persona con esta trayectoria pueda y quiera seguir colaborando con las políticas deportivas desde otro lugar", manifestó.

Asimismo, la autoridad detalló que la exsecretaria de Estado "se va a incorporar como asesora en el equipo de las políticas públicas y lo que va a permitir orientar desde esa vereda el desarrollo de las políticas que está llevando el ministro del Deporte, Francisco Riveros".

Cabe recordar que Duco presentó su renuncia como ministra del Deporte el pasado 13 de agosto, esta situación se produjo luego que la Contraloría recibiera una denuncia en su contra por el uso irregular de un auto fiscal el pasado 23 de abril para asistir a un asado.

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