Narváez renuncia a su cargo como embajadora de Chile ante la ONU en medio de la candidatura de Bachelet a la secretaría general

Paula Narváez presentó su renuncia como embajadora de Chile ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en medio de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la secretaría general del organismo internacional.

Su salida de las oficinas radicadas en Nueva York se concretará el sábado 17 de enero. La exministra obtuvo un puesto en la dirección regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), con sede en Panamá.

En el cargo que la exsecretaria de Estado dejará vacante quedará el encargado de negocios, Claudio Garrido.

La renuncia de Narváez se da de forma anticipada, teniendo en cuenta que todos los embajadores deben presentar su renuncia antes del 11 de marzo, cuando asumirá el Presidente electo, José Antonio Kast.

A esto se suma que ocurre en medio de la candidatura de la expresidenta Bachelet a la secretaría general de la ONU, donde Narváez ha jugado un papel clave en su proceso de postulación al ser una de sus personas cercanas.

