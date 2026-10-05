En conmemoración del plebiscito de 1988: Diputados proponen declarar el 5 de octubre como "Día Nacional de la Recuperación de la Democracia"

Un grupo transversal de diputados presentó un proyecto de ley que propone declarar el 5 de octubre de cada año como el “Día Nacional de la Recuperación de la Democracia”, en conmemoración del plebiscito de 1988.

Sus impulsores son las diputadas y diputados Andrea Macías (PS), Daniel Manouchehri (PS), Juan Santana (PS), Jaime Bassa (FA), Gael Yeomans (FA), Zandra Parisi (PDG), Diego Schalper (RN), Ana María Gazmuri (Independiente), Jaime Araya (PPD) y Álvaro Ortiz (DC).

La propuesta surge en medio de lo que se advierte como un proceso de desvalorización de la democracia y creciente polarización, tanto en Chile como a nivel internacional. De acuerdo con los antecedentes recogidos por el proyecto, en Chile la preferencia por la democracia cayó desde un 61% en 2021 a un 49% en 2025, mientras que quienes consideran que, en determinadas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible aumentaron desde un 13% a un 23% durante el mismo período.

En ese escenario, se busca relevar el valor de la democracia y generar un hito transversal en torno a su defensa, reconociendo el plebiscito del 5 de octubre de 1988 como el momento en que la ciudadanía, mediante el voto, abrió el camino institucional para poner término al régimen autoritario y recuperar la democracia.

La diputada Macías destacó la transversalidad de la iniciativa, que cuenta con el respaldo de parlamentarios de distintas fuerzas políticas. “Podemos tener diferencias políticas y miradas distintas, pero hay algo en lo que debemos tener un acuerdo pleno: las diferencias se resuelven dialogando, con instituciones fuertes y con más democracia, jamás con autoritarismo".

Mientras que la diputada Parisi dijo que "la función principal que tenemos los políticos es unir a nuestro país. Ya debemos dejar atrás, es difícil quizás, pero debemos dejar atrás dolores. Este es el momento que la sociedad, que toda nuestro país luche por esta unidad que tanta falta nos hace. Por eso me sumo a este proyecto, porque debemos trabajar en unir a Chile y no seguir viendo las cosas bajo distintas trincheras".

Por último, el presidente de la DC, Álvaro Ortiz, expresó que "nosotros queremos también generar esta memoria para las nuevas generaciones, y decir que en un momento triste y oscuro de nuestro país, por el solo hecho de pensar distinto a un régimen militar, perdías la vida".

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