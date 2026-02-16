Nacimientos cayeron 0,7% en noviembre de 2025, según el Boletín Coyuntural de Estadísticas Vitales

En noviembre de 2025, los Acuerdos de Unión Civil (AUC) ascendieron a 1.673, lo cual representó un alza de 14,9% respecto de la cifra observada para el mismo mes de 2024, según se desprende del Boletín Coyuntural de Estadísticas Vitales, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

La mayoría de los acuerdos (89,5%) fueron entre parejas de distinto sexo, en tanto que los acuerdos civiles entre hombres correspondieron al 4,3%, mientras los AUC entre mujeres llegaron a 6,2% del total.

Las cifras de estadísticas vitales dan cuenta, a su vez, de un total de 6.313 matrimonios en el país, lo que equivale a un crecimiento de 1,1% respecto a igual mes de 2024.

Además, en noviembre de 2025 se registraron 10.050 defunciones, de las cuales 5.200 fueron hombres (51,7%) y 4.850 fueron mujeres (48,3%). La cifra total es un 2,9% mayor que la observada en igual mes de 2024.

La mayor cantidad de fallecimientos ocurrió en personas de 60 años o más, y se concentró en el grupo de edad de 80 a 99 años, con un 43,3% del total (4.350 decesos). Las muertes infantiles menores de un año, por su parte, llegaron a 72, equivalente al 0,7% del total.

Asimismo, un total de 11.613 nacimientos, de los cuales el 50,7% son hombres y el 49,3% son mujeres, se registraron en el país en el undécimo mes de 2025, marcando una caída de 0,7% respecto a noviembre de 2024.

De acuerdo con el grupo de edad de la madre, el mayor porcentaje de los nacimientos fue en el grupo de 30-34 años, con el 29,2% del total (3.393 nacidos vivos), seguido del grupo de madres entre 25 a 29 años, con el 25,9% (3.007 nacidos vivos).

