Museo Histórico Nacional cerrará temporalmente a contar del 2 de agosto para iniciar su ampliación

El próximo domingo 2 de agosto, el Museo Histórico Nacional (MHN) cerrará temporalmente sus puertas con una ceremonia pública y abierta a la comunidad, para dar inicio al proyecto de ampliación de este espacio.

El proyecto contempla la edificación de un edificio anexo de hormigón armado, además de la modernización de su infraestructura con el mejoramiento y normalización de las construcciones actuales.

Este proceso tiene como mandante al Ministerio de las Culturas, a través del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y se extenderá por los próximo tres años.

La misión del MHN es facilitar a la comunidad nacional e internacional el acceso a la comprensión de la historia del país. Sus colecciones suman 685.219 piezas, de las que solamente se puede exhibir un 1%, lo que demuestra que la ampliación es una necesidad prioritaria para la conservación y exhibición del patrimonio nacional.

El proyecto, elegido por concurso público en 2013 durante la primera administración del Presidente Sebastián Piñera y desarrollado por la oficina de arquitectos Aguiló y Pedraza, considera la construcción de un nuevo edificio que permitirá una ampliación de 2.625 metros cuadrados.

El actual recinto será intervenido para poder acoger los requerimientos espaciales y técnicos de una institución museal de estándar internacional. La ejecución estará a cargo de la Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.

Para la directora del MHN, Pricilla Barahona, “la remodelación del espacio físico del Museo y de su guión es un proyecto país de primera línea. El museo lleva más de cien años contando nuestra historia, y casi 50 en este edificio. El edificio cerrará por un tiempo, pero el MHN seguirá abierto: estaremos presentes de distintas formas, con actividades, exhibiciones itinerantes, y visitas a regiones”.

La institución nacional avanzará en la actualización del guion curatorial y museográfico, aspecto que el propio equipo del museo ya ha ido abordando en una reflexión participativa que apunta a enriquecer las temáticas que se presentan a la ciudadanía y a abarcar un mayor periodo de la historia de nuestro país.

El museo realizará una serie de actividades de programación. Conjuntamente, extenderá el horario de visitas de su Torre Benjamín Vicuña Mackenna, único mirador público gratuito del centro histórico de Santiago.

PURANOTICIA