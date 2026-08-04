Cae en Recoleta "El zar de la clonación": detienen a presunto autor de más de 30 estafas con vehículos

El OS-9 de Carabineros detuvo en la comuna de Recoleta, región Metropolitana, al presunto autor de más de 30 delitos de estafa, compra y venta fraudulenta de vehículos, conocido como "El zar de la clonación".

La investigación, desarrollada por el Departamento OS-9 en conjunto con la Fiscalía Metropolitana Sur, permitió identificar al imputado, quien estaría detrás de una serie de denuncias registradas principalmente en la región Metropolitana, aunque también en otras zonas del país.

En total, Carabineros investigó 30 denuncias por los delitos de estafa, compra y venta fraudulenta de vehículos con encargos policiales y clonación de automóviles. De acuerdo con la indagatoria, el sujeto utilizaba documentación falsificada o adulterada para comercializar y transferir vehículos de terceros sin la autorización de sus propietarios.

Las víctimas detectaban las irregularidades al recibir cobros inesperados por el uso de autopistas concesionadas o al momento de realizar la renovación de la documentación de sus vehículos, instancia en la que quedaba al descubierto la clonación.

El teniente Felipe Cortés, del Departamento OS-9 de Carabineros, explicó que:

"Se logró la detención del principal investigado en esta estructura criminal, dedicada a la clonación y comercialización de vehículos. Las diligencias se originaron por 30 denuncias de distintas víctimas a nivel nacional, estableciendo un uso reiterado de documentación adulterada, suplantación de identidad y transferencias fraudulentas".

El operativo se llevó a cabo en calle Santa Adela, en la comuna de Recoleta, donde fue detenido el imputado, un hombre de 30 años, identificado con las iniciales A.A.C.A., quien mantiene antecedentes penales por el delito de receptación.

El detenido será puesto a disposición de la justicia durante la jornada de este martes para su control de detención, instancia en la que será formalizado por los delitos de estafa reiterada, usurpación de identidad y falsificación de instrumento público.

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