160 alcaldes llaman al Senado a aprobar compensación por exención de contribuciones en la megarreforma

Un total de 160 alcaldes y alcaldesas del oficialismo solicitaron al Senado respaldar la propuesta de compensación por la exención del pago de contribuciones a los adultos mayores, iniciativa que forma parte de la megarreforma impulsada por el Gobierno.

A través de una declaración pública, los jefes comunales valoraron el diálogo sostenido con el Ejecutivo, destacando que el acuerdo alcanzado permitió resguardar los ingresos municipales.

"Permitiera el principal objetivo trazado por el municipalismo; que ningún municipio se viera afectado en sus ingresos por la megarreforma".

En ese contexto, hicieron un llamado a la Cámara Alta para aprobar el mecanismo de compensación acordado.

"Aprobar la propuesta de compensación del 100% de los recursos para las 345 comunas del país, donde tanto los ingresos directos como los que se reciben a través del Fondo Común Municipal se mantienen intactos".

Asimismo, los alcaldes manifestaron su rechazo a las críticas formuladas por un grupo de autoridades comunales respecto del acuerdo alcanzado.

"Rechazamos categóricamente las críticas formuladas por un grupo de alcaldes, respecto al acuerdo alcanzado".

En la declaración, los firmantes sostuvieron que las diferencias políticas no deben interferir en el trabajo municipal.

"Las trincheras políticas afectan al municipalismo mientras rentabilizan agendas políticas e ideológicas y nos hacen perder de vista lo importante: los municipios existimos para servir y dar respuesta concretas, eficientes y permanentes a quienes servimos, nuestros vecinos".

Junto con ello, hicieron un llamado a fortalecer la unidad entre los municipios del país.

"Trabajar unidos, recordando siempre que la AChM actúa en función de los 345 municipios de Chile, como un solo país".

Los alcaldes también plantearon la necesidad de avanzar en cambios estructurales al sistema de financiamiento municipal.

"Hoy es imperioso avanzar hacia una Modernización del Fondo Común Municipal que haga más eficiente, justo y solidario el sistema de financiamiento municipal. Junto con ello, es necesario avanzar hacia metodologías modernas de recaudación a través de una nueva Ley de Rentas III, reducir la burocracia en la relación entre municipios, Estado y ciudadanos, y dar un paso decidido en materia de transparencia y probidad".

Finalmente, las autoridades comunales extendieron una invitación al Ejecutivo, al Congreso y al conjunto del municipalismo para enfrentar de manera conjunta los desafíos del sistema.

"Invitamos al Gobierno, al Congreso Nacional y a todo el municipalismo a enfrentar unidos, con esperanza y responsabilidad, este desafío y esta gran oportunidad: por el bien de nuestros compatriotas y por el futuro de Chile".

Entre los firmantes de la declaración figuran las y los alcaldes de Las Condes, Catalina San Martín; Ñuñoa, Sebastián Sichel; Santiago, Mario Desbordes; Concepción, Héctor Muñoz; La Florida, Daniel Reyes; y San Miguel, Carol Brown, entre otras autoridades comunales.

PURANOTICIA