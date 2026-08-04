Avanza proyecto que amplía la legítima defensa a carabineros de franco: ministro Arrau valora respaldo en comisión

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, valoró la aprobación en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados del proyecto que extiende la presunción de legítima defensa a funcionarios de Carabineros que se encuentren de franco, iniciativa conocida como ley Naín-Retamal 2.0.

A través de su cuenta de X, el secretario de Estado destacó la importancia de entregar respaldo jurídico a los funcionarios policiales que intervengan para enfrentar una agresión, aun cuando se encuentren fuera de servicio.

"Un carabinero no deja de serlo cuando termina su turno. Si estando de franco interviene para repeler o impedir una agresión, el Estado no puede dejarlo sin respaldo jurídico precisamente por estar de franco", señaló.

Asimismo, destacó el avance legislativo de la iniciativa y sostuvo que la protección debe extenderse a quienes resguardan la seguridad pública en todo momento.

"Por eso valoramos que la Comisión de Seguridad Ciudadana aprobara en particular y despachara a la Sala de la Cámara el proyecto que extiende la presunción de legítima defensa privilegiada a funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. Si ellos nos cuidan a toda hora, nosotros debemos cuidarlos a toda hora", añadió.

El proyecto, que se originó mediante una moción parlamentaria, busca ampliar el alcance de la Ley N.º 21.560, conocida como Ley Naín-Retamal. La normativa vigente establece una presunción de legítima defensa privilegiada para funcionarios de Carabineros, Gendarmería y de las Fuerzas Armadas cuando cumplen labores de orden público y seguridad pública interior.

No obstante, la legislación actual no contempla esa protección para quienes intervienen encontrándose fuera de servicio, pese a actuar para repeler una agresión.

Por ello, la iniciativa establece que la presunción de legítima defensa privilegiada también será aplicable a los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que, estando de franco, repelan o impidan una agresión que pueda afectar gravemente su integridad física o su vida, o la de un tercero.

Además, el proyecto dispone que dicha actuación podrá realizarse mediante el empleo de armas o cualquier otro medio de defensa, ampliando así el marco legal de protección para quienes intervengan en esas circunstancias.

PURANOTICIA