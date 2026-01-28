Exministro Muñoz expone tensiones internas en la Tercera Sala de la Corte Suprema y relata conflictos vinculados al rol de Vivanco

Un testimonio entregado el 7 de enero por el exministro Sergio Muñoz ante el fiscal Andreas Kusch aportó nuevos antecedentes sobre el funcionamiento interno de la Corte Suprema, en el marco de la denominada trama bielorrusa que tiene como principal imputada a la exministra Ángela Vivanco.

En su declaración de diez páginas a la que tuvo acceso diario La Tercera, Muñoz detalló dinámicas internas de la Tercera Sala, instancia que presidió durante varios años, y relató episodios de tensión vinculados al rol de Vivanco.

Según explicó, el trabajo judicial estaba sujeto a controles formales y jerárquicos, aunque reconoció conflictos en el trato con relatores. “El trabajo también es controlado por el presidente y por cada ministro redactor. En esta materia el relator señor Mella me puso en conocimiento que había tenido un fuerte intercambio de palabras con la ministra señora Vivanco en una oportunidad, dado que ella le preguntaba por un acuerdo específico y le solicitaba que le sacara el fallo a la brevedad, indicándome que había tenido algunos conceptos descomedidos en la respuesta que le había entregado a la señora ministra a lo cual ella se habría enojado. A lo anterior le expuse que no perseverara en esa conducta”, declaró.

El exministro señaló que, tras ese episodio, impulsó medidas para delimitar atribuciones dentro de la sala. “Sin embargo, solicité a la sala, sin aludir a este hecho, la dictación de instrucciones en relación a lo que cada ministro podía hacer en relación a los acuerdos, dado que en relación a la cuenta y la incorporación de las causas en tabla era una materia que correspondía a la secretaría y al presidente de la corte y no a la sala. Es así como se dictó el primer instructivo en relación a esta materia”, sostuvo.

Muñoz también relató un episodio posterior ocurrido en febrero de 2024, cuando regresó tras un problema de salud. “Posteriormente a mediados de febrero de 2024, pasé a saludar a la sala, pues había tenido un problema de salud y no me encontraba en funciones. En dicha ocasión la ministra Ravanales y el ministro Carroza me señalaron que habían existido diferentes inconvenientes en algunos procedimientos por lo cual me requerían para tomar algunas determinaciones, ya que se afectaba el trabajo de los relatores. Los relatores en esta oportunidad no hablaron directamente conmigo, sin perjuicio de lo anterior llevé el asunto al conocimiento de la sala, y se extremaron las instrucciones elaborándose un nuevo reglamento en relación con las materias que he aludido”.

En su testimonio, Muñoz también describió un tenso intercambio con el ministro Jean Pierre Matus, que reflejaría el clima interno en el máximo tribunal. “Hay un hecho particular que me llamó la atención y que está registrado en los audios del tribunal pleno de la Corte Suprema. En una ocasión en que manifesté mi voluntad de que se abriera expediente por lo vinculado a los mensajes del abogado Hermosilla, en los cuales ya era público lo referido al señor Matus, este señor ministro me respondió, puede que no sean los términos exactos, pero sí corresponden en términos generales a lo que dijo: ‘Ten cuidado, porque al próximo que se le abrirá expediente en la Comisión de Ética serás tú, porque los abogados de Fundamenta hace rato que te andan buscando’”, relató.

Muñoz agregó que posteriormente identificó a los abogados vinculados a esa advertencia tras reportajes periodísticos y señaló que existía preocupación entre algunos ministros respecto del comportamiento de Vivanco. “Como advertencia de alguna irregularidad sí debo señalar que manifestaron su preocupación general en alguna oportunidad en relación a la señora Vivanco, por su exceso de protagonismo, las ministras señora Chevesich y Andrea Muñoz, pero fue de forma genérica. Más concretamente fue el comentario de la ministra señora Ravanales y el señor Carroza quienes me dijeron que el ministro Señor Matus había dicho que se iba de la sala porque Ángela iba a terminar metiéndonos en un problema”.

No obstante, el exministro afirmó que nunca tuvo conocimiento de irregularidades concretas o beneficios indebidos en el tribunal. “Nunca supe concretamente de ninguna maniobra ilícita o que se proporcionara algún servicio o dádiva económica a ningún ministro de la Corte Suprema en el tiempo que permanecí en ella”, declaró.

Finalmente, Muñoz precisó el carácter de sus declaraciones, señalando que “todo lo que he dicho son simplemente comentarios y no tengo ningún antecedente concreto sobre el particular y no pretende ser un cargo de imputación en contra de alguna persona”.

