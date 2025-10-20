Municipios acudieron a La Moneda a pedirle al Presidente Boric acelerar la Ley de Seguridad Municipal: "No podemos seguir esperando"

El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Gustavo Alessandri, junto a los alcaldes de Papudo, Colina, Padre Hurtado, Isla de Maipo, El Monte, María Pinto, La Reina y Teodoro Schmidt, entregaron este lunes una carta al Presidente de la República, Gabriel Boric, solicitando que el Ejecutivo asuma un rol más activo en la tramitación de la Ley de Seguridad Municipal.

La iniciativa, actualmente en discusión en el Senado, busca fortalecer las capacidades de los gobiernos locales frente al aumento sostenido de la delincuencia. Sin embargo, desde la ACHM advierten que la demora en su aprobación está dejando a los municipios sin herramientas efectivas para enfrentar la crisis de seguridad que afecta a las comunidades.

“Hoy día le venimos a entregar al Presidente de la República una carta por la ley de seguridad municipal, porque no podemos seguir esperando. Lo que estamos pidiendo es que esta ley cuente con financiamiento, establezca plazos claros para implementar las nuevas facultades y garantice protección para quienes trabajan en terreno. No podemos seguir exponiendo a nuestros funcionarios”, sentenció Gustavo Alessandri, presidente de la ACHM.

Enfatizó, además, que “como jefes superiores de servicio no nos vamos a arriesgar a que nuestros equipos lleguen antes que Carabineros o la Policía de Investigaciones a un delito sin contar con medios para protegerse por eso necesitamos que el Gobierno ejerza liderazgo para destrabar la iniciativa. De la persona que es el jefe superior de servicio de La Moneda depende de qué tan rápido avance esta ley, no podemos esperar seis, ocho o diez meses más cuando estamos viviendo la crisis más profunda de seguridad en nuestro país”.

PURANOTICIA