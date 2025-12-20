Municipio de Maipú prepara nuevos desalojos tras cierre del campamento El Trébol

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, valoró el desalojo del campamento El Trébol, ubicado en el sector de Camino a Melipilla con Santa Marta, y confirmó que el municipio continuará con nuevos operativos de este tipo durante los próximos meses. Se trata del segundo asentamiento irregular retirado en la comuna en el último semestre.

En conversación con CHV Noticias, el jefe comunal destacó que el procedimiento se desarrolló sin hechos de violencia ni resistencia por parte de las familias. “Hace unos meses estuvimos desalojando el campamento Japón y ahora El Trébol. Lo más importante es que ambos procesos se han dado de manera ordenada y pacífica”, señaló.

Vodanovic explicó que el campamento El Trébol contaba con 110 viviendas y que su pronta intervención permitió evitar una situación de mayor complejidad. “Cuando estos asentamientos no se frenan a tiempo, después el proceso de desalojo se vuelve mucho más difícil desde el punto de vista administrativo, logístico y financiero”, advirtió.

El alcalde subrayó que el éxito del operativo se debió a un trabajo social previo de varios meses y a la coordinación entre distintas instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil. Como medida de apoyo, el municipio otorgó un subsidio de arriendo transitorio por cuatro meses, dirigido especialmente a familias con niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Finalmente, Vodanovic adelantó que en marzo se espera iniciar el desalojo del campamento Santa Marta, que alberga entre 110 y 130 viviendas, y posteriormente intervenir otros asentamientos del sector Camino a Melipilla. El operativo de El Trébol se realizó en cumplimiento de una resolución judicial, con la participación de cerca de 480 funcionarios, y dio inicio a un proceso de recuperación del terreno para futuros proyectos urbanos.

