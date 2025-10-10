Municipio de La Florida anuncia querella por incendio intencional en la toma Dignidad

El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, anunció una querella en contra de los responsables del incendio intencional registrado en el campamento Dignidad, mientras se realizaban las labores de desalojo y demolición.

Drones municipales y de Carabineros captaron a desconocidos que encendieron una barricada con líquido acelerante y que luego quemaron una de las viviendas de material ligero, lo que provocó la propagación de las llamas.

El Cuerpo de Bomberos confirmó que 18 viviendas ya deshabitadas resultaron afectadas por el fuego y, aunque no se reportaron personas lesionadas, el jefe comunal calificó el hecho como una "acción derechamente criminal".

En los sectores 2 y 3 de la toma hubo "algún grado de resistencia de estas personas, quienes en una primera instancia generaron una barricada en una de las calles interiores de la toma, además, utilizaron líquido acelerante y luego generaron una llama en el interior de una de las viviendas", según informó el jefe comunal.

Cabe hacer presente que los responsables del incendio en la toma Dignidad se encuentran identificados, ya que el procedimiento completo pudo ser monitoreado a través de los drones de la Municipalidad de La Florida y de Carabineros.

Por lo mismo, el alcalde Reyes anunció que "he instruido desde ya a nuestro equipo jurídico presentar una querella por el delito de incendio a la brevedad".

“A partir de esas imágenes podemos apreciar con absoluta claridad cómo estas personas no solo preparan la barricada, no solo que disponen de material inflamable, sino que utilizan líquidos acelerantes”, sentenció.

