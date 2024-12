Municipio de Independencia se querella por lanzamiento de fuegos artificiales por parte de hinchas de la U. de Chile

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, presentó una querella contra quienes resulten responsables por el porte y lanzamiento de fuegos artificiales por parte de hinchas de la Universidad de Chile.

Los hechos ocurrieron durante la noche del martes 17 de diciembre en el sector de Padre Las Casas con Capitán Bynon, donde se reunieron cerca de 60 fanáticos a disparar artefactos pirotécnicos provocando molestia entre los vecinos y amenazando a Carabineros y personal de Seguridad Municipal.

En ese sentido, el jefe comunal afirmó que “los fuegos artificiales se han vuelto una costumbre en diferentes poblaciones de Chile y en Independencia. Esto es la demostración de que la cultura narco y las barras bravas son quienes controlan el territorio y no el Estado. Tenemos una problemática severa porque es un delito y se debería poder detener en flagrancia y eso no ocurre. Los territorios y los barrios son de los vecinos y no de los delincuentes ni de las barras bravas”.

“Los vecinos de Independencia están cansados de los diagnósticos y quieren acciones concretas. Recibí mi municipio de Independencia – de la administración del actual delegado presidencial Gonzalo Durán – con cámaras en mal estado que no estaban funcionando y recursos que estaban aprobados pero detenidos por rendiciones no hechas. Es una comuna que tenía recursos para invertir en cámaras, pero que no se hacían por problemas administrativos”, agregó.

Por su parte, la directora de Seguridad Pública, Fabiana Castro, afirmó que “entendemos la seguridad no solo como la reacción frente al delito que, por supuesto es muy importante, sino que también tenemos el interés de devolverle la seguridad a los vecinos de la comuna y mejorar su calidad de vida. Esto requiere la colaboración con todos los actores involucrados en seguridad, por lo que el llamado es que desde el municipio estamos dispuestos a ser parte de este objetivo y que entendemos que es algo que no podemos hacer solos”.

Respecto al homicidio en el sector de La Vega, el alcalde Iglesias afirmó que se trata de “una nueva muerte que se suma a las 21 en la comuna durante este 2024. Es la muestra de un desastre y la falta de políticas públicas en un sector abandonado. En primer lugar, me pongo a total disposición para colaborar con el gobierno regional, con el gobierno nacional para sacar adelante una difícil tarea de ordenar ese barrio que hoy día está abandonado en las manos del delito”.

(Imagen referencial)

