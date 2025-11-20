Municipalidad de Vitacura destituyó a los dos funcionarios del video sexual que fue captado en las oficinas

La Municipalidad de Vitacura destituyó a los dos funcionarios que aparecen en un video mientras mantienen relaciones sexuales en la oficina de Atención al Vecino del Centro Cívico de esa comuna de la capital. Las imágenes fueron difundidas en junio pasado.

Según consigna La Tercera, el sumario determinó la destitución de ambos por haber “vulnerado gravemente el principio de la probidad administrativa”. La decisión fue adoptada durante octubre, pero debido al proceso de descargos se mantuvo reservado hasta ahora.

De acuerdo a la documentación obtenida vía transparencia, la investigación incluyó declaraciones de testigos, revisión de las cámaras municipales, y también la hoja de vida y el horario de entrada y salida de ambos funcionarios.

Según se determinó, los dos mantuvieron relaciones sexuales el 25 de junio durante la jornada laboral extraordinaria en una oficina que no era la de ellos. Ambos admitieron los hechos.

“Efectivamente soy una de esas personas. Cometimos un error del que estoy profundamente arrepentido, ya que en mi trayectoria en el municipio me he desempeñado de forma correcta”, dijo uno de los involucrados en el interrogatorio.

Varios testigos declararon que ambos trabajadores ya habían mostrado una relación cercana en la oficina. “Entiendo que era una relación de pololeo. Más que amigos”, indicó uno. Otro afirmó que se daban muestras de afecto en la oficina: “Había una relación amorosa sentimental. Entiendo que viajaron al extranjero juntos. Almorzaban juntos”.

Otros testigos reconocieron a uno de los funcionarios por su silueta. “Algunos indicaban que podría ser por su contextura, pero no lo creí realmente porque ambos estaban muy tranquilos”, señaló uno. Otro recalcó: “Su silueta es plenamente identificable en el video”.

El tema generaba bromas en la oficina, según recalcaron. Otros testigos no podían creer lo ocurrido: “Pensé que era un video con inteligencia artificial”, expresó uno. Otro se declaró “impactado”.

Algunos testigos destacaron el compromiso con sus labores de los aludidos y estos en sus descargos argumentaron que siempre han trabajado “con gran responsabilidad y vocación de servicio público”, lo que se demostraría en sus evaluaciones calificadas con nota 7.

En el intento de defenderse, sus abogados argumentaron que para la falta a la probidad “se requiere que exista un comportamiento doloso, malicioso, que cause un grave daño a la fe pública”, y que “las infracciones disciplinarias que se intentan sancionar no han sido calificadas en forma legal o reglamentaria como faltas administrativas, por lo que no habría competencia técnica ni sancionatoria por parte de esta institución”.

De todas maneras, sus argumentos no fueron suficientes y se procedió a la destitución.

