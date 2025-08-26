Municipalidad de Santiago se querellará por millonario déficit en la Corporación para la Infancia: apunta a gestión de Hassler

La Municipalidad de Santiago presentará una querella criminal en contra de quienes resulten responsables por el "grave déficit financiero" detectado en la Corporación para la Infancia de Santiago (CIS), por un monto de más de $500 millones que “fue generado durante la administración anterior” de la exalcaldesa de la comuna Irací Hassler (PC).

“El informe financiero evidenció que la Corporación, que administra 21 jardines infantiles y salas cuna para más de 1.800 niños y niñas pertenecientes al 60% más vulnerable de la comuna, cerró el año 2024 con un déficit acumulado de cerca de $730 millones, de los cuales más de $500 millones corresponden solo a ese ejercicio anual", señalaron desde el municipio a través de un comunicado.

Y agregan que “esta situación podría afectar la continuidad de los servicios educativos que la Corporación entrega a niños y niñas en situación de vulnerabilidad, además del cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales".

Con estos antecedentes afirmaron que el alcalde Mario Desbordes, "ha instruido a los equipos jurídicos interponer una querella criminal, con el fin de establecer las responsabilidades correspondientes y asegurar que estos hechos no queden impunes".

“La Municipalidad de Santiago ya ha iniciado un plan de regularización financiera y administrativa en la Corporación, con el objetivo de garantizar la continuidad de los jardines infantiles y la transparencia en el uso de los recursos públicos", cierra el comunicado.

