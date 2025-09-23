Municipalidad de Santiago aclara que inscripción de Sierra Bella no obliga a efectuar pago

La Municipalidad de Santiago aclaró que no existe obligación de pago tras la inscripción de la compraventa de la ex clínica Sierra Bella.

Durante esta jornada, se concretó la inscripción de la compraventa del inmueble a nombre de la municipalidad, luego que el 19° Juzgado Civil de Santiago acogiera una gestión voluntaria presentada por la Inmobiliaria San Valentino SpA y ordenara al Conservador de Bienes Raíces realizar esta acción.

A través de un comunicado, el municipio afirmó que pidieron la reapertura del caso “porque la reinscripción de la propiedad hace que el delito cambie de estado, por lo que consideramos que hay un perjuicio y se tiene que perseguir penalmente”.

Asimismo, explicaron que “existen varios recursos pendientes en la Corte de Apelaciones, y también en curso un juicio civil de nulidad y un juicio penal que se debe perseguir”.

“Si bien es cierto, hasta el minuto no existe una investigación penal en curso debido a que la Municipalidad se desistió de la compra venta, de todas maneras, existe la obligación de resguardar el patrimonio fiscal, evitando que la inscripción implique el desembolso de dinero municipal”, añadieron.

Finalmente, desde el municipio informaron que el alcalde Mario Desbordes instruyó “continuar todas las acciones necesarias para resguardar los recursos municipales, reiterando que no existe ninguna sentencia que obligue al pago de la compraventa”.

