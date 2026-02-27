Municipalidad de Peñalolén desvincula a 22 funcionarios por licencias médicas irregulares: viajaban al extranjero y asistían a casinos

La municipalidad de Peñalolén desvinculó a 22 funcionarios por uso irregular de licencias médicas, tras la conclusión de los respectivos sumarios iniciados tras la denuncia de la Contraloría General de la República (CGR).

Según un comunicado enviado por el municipio, los 22 desvinculados cometieron incumplimientos graves a la probidad administrativa, ya que viajaron al extranjero o asistieron a casinos mientras tenían licencia.

Las investigaciones administrativas en Peñalolén se iniciaron en mayo de 2025, con el fin de determinar eventuales responsabilidades. Así se determinó la destitución de cinco funcionarios que pertenecían directamente a la Municipalidad y a 17 que trabajaban en la Corporación Municipal de Salud y Educación.

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha (FA), afirmó que "como municipio tenemos el deber de actuar con firmeza frente a cualquier vulneración a la confianza pública. La probidad y la transparencia son pilares fundamentales del servicio público, y cuando estos principios se transgreden, corresponde aplicar las sanciones que establece la ley".

Y agregó que "nuestro compromiso es con los vecinos de Peñalolén. Cada recurso municipal debe estar al servicio de la comunidad y no de intereses personales. Una gestión eficiente requiere estándares éticos claros y decisiones responsables, aunque sean difíciles".

