Evelyn Matthei reaparece y critica al Gobierno tras cifra de desempleo de 8,3%

Tras la publicación de las últimas cifras de empleo por parte del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la ex candidata presidencial Evelyn Matthei (UDI) volvió al debate público con duros cuestionamientos a la actual administración.

El organismo informó que la tasa de desocupación alcanzó un 8,3% en el trimestre noviembre 2025–enero 2026. El dato ha generado reparos entre analistas, quienes han comparado la cifra con el 7,7% registrado cuando el Presidente Gabriel Boric asumió el mandato.

En ese contexto, Matthei reaccionó a través de su cuenta en X, donde afirmó: "Este Gobierno será recordado como el gobierno del desempleo".

La exalcaldesa también sostuvo que "860 mil personas perdieron su trabajo y hoy hay 2,5 millones de trabajadores informales, como resultado de malas políticas públicas".

En la misma línea, añadió: "Mientras eso ocurría, el Estado se llenaba de operadores políticos. Ese es el legado que deja el actual Presidente".

