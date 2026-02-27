Ministro de Hacienda destaca creación de 705 mil empleos pese a alza del desempleo a 8,3%

Pese a que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que tasa de desempleo subió 0,3 puntos porcentuales a 8,3% anual, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, realizó una positiva evaluación del mercado laboral del país.

“Hemos superado la meta que nos pusimos como gobierno de 700.000 nuevos empleos creados, alcanzando cerca de 705.000 empleos durante nuestra Administración. Y no se trata solo de cualquier trabajo”, comentó el ministro a la prensa.

Y precisó el secretario de Estado que de ese universo, más del 85% son empleos formales y más del 60% corresponde a empleo femenino, “lo que refleja avances importantes tanto en formalización como en participación laboral de las mujeres”.

Al abordar específicamente el dato del último trimestre móvil, el secretario de Estado dijo que el alza de la desocupación ocurre en un contexto en el que el empleo sigue creciendo, lo que da cuenta de una mayor fuerza laboral.

“De hecho, la tasa de participación aumentó 0,3 puntos porcentuales en el último año, nuevamente impulsada principalmente por mujeres que están ingresando al mercado de trabajo”, afirmó.

El ministro de Hacienda afirmó que la generación de empleo se da justo cuando se cumplen 34 meses de alza de los salarios reales, es decir, por sobre la inflación.

“Como Gobierno, vamos a seguir trabajando hasta el último día para fortalecer la creación de empleo, mejorar la calidad del trabajo y asegurar que el crecimiento de nuestra economía se traduzca en más oportunidades para las familias chilenas”, finalizó Grau.

PURANOTICIA